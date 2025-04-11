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11 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

11 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 00:03, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 00:06
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11 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 4. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında "Çok Kutupluluk Çağında Ortaklık Arayışı" konulu Liderler Paneli'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaret edecek, adliye binasının açılışına katılacak, AK Parti İl Teşkilatına ziyarette bulunacak.

(Kütahya/12.30/14.00/16.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneğinin 14. Kurultayı'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İki Nokta Buluşmaları" programı kapsamında "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkanlar" söyleşisine katılacak.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "18. IICEC Enerji ve İklim Forumu"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şap Enstitüsüne ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı ticaret satış hacim ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini duyuracak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla gerçekleştirilecek, ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Antalya)

2- 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025), "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla başlayacak.

(Antalya)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocatepe Camisi'nde cuma namazını kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Ankara/12.55)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Reeder Samsunspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonuna İspanya'da yarı final maçlarıyla devam edilecek. Fenerbahçe Opet-UVVZ USK Prag ve Valencia Basket-Çimsa ÇBK Mersin maçları oynanacak.

(Zaragoza/18.30/21.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Beşiktaş Fibabanka-Darüşşafaka Lassa maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı üçüncü ve son maçında Spor Toto, Altekma'yı konuk edecek.

(Ankara/15.00)

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