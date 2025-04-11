Ege beşik gibi sallandı! Depremler peş peşe geldi, işte ilk veriler

Ege Denizi'nden korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi internet sitesi üzerinden son sarsıntılara ilişkin verileri duyurdu.

GECE BOYU DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat son deprem saat 03:24 sularında kaydedildi. Ege Denizi'nde gerçekleşen 3,1 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Bölgede panik sürerken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. Bu depremden 45 dakika önce aynı yerde aynı büyüklükte bir sarsıntı daha oldu, bölgede artçılar sürüyor.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.