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İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...

İstanbul'da gün boyunca etkili olan lodos akşam saatlerinde sağanakla birlikte şiddetini arttırdı. Beyoğlu'nda riskli yapı gerekçesiyle mühürlenen ahşap bina kısmen çökerken, Kağıthane'de uçan çatı araçlara zarar verdi. Küçükçekmece'de ise inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası rüzgarın etkisiyle uçtu. Sancaktepe'de zarar gören telleri halkı elektriksiz bıraktı, işte son durum.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 07:52, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 08:35
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İstanbul'u lodos vurdu! Bina yıkıldı, çatılar uçtu, elektrikler kesildi...

İstanbul'da etkili olan lodos rüzgarları yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yağmurun da etkisini artırması ile İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çatı uçmaları ve bina çökmeleri meydana geldi. Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta inşaat güçlendirmesi olan binanın sıvası yağmur ve rüzgarın da etkisiyle binadan koparak çevredeki diğer binalara savruldu. Kopan parçalar evlerin çatı ve balkonlarına düşerken o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

KAĞITHANE'DE UÇAN ÇATI ARABALARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğriçınar Sokak'ta ise rüzgar etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki araçların üstüne düştü. 3 araç hasar alırken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. 2 araç olay yerinden çekilirken hasar alan bir kamyonet olay yerinde kaldı.

BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta ise riskli yapı olması gerekçesi ile mühürlenen ahşap bina yine lodos ve yağmurun etkisiyle kısmen çöktü. İkinci katı çöken ve kısmen eğilen metruk bina çevredeki diğer binalara zarar vermezken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

SANCAKTEPELİLER ELEKTRİKSİZ KALDI

Sancaktepe'de gece saatlerinde başlayan fırtına çatı uçmasına neden oldu. Uçan çatı sokaktaki elektrik tellerine takılarak elektrik kesintisine neden oldu.

Olay gece saatlerinde Merve Mahallesi Dursun Sokak üzerinde yaşandı. Bir anda başlayan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı aydınlatma direğine zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sokakta elektriği keserek önlem aldı. Ekiplerinin çalışmaları sonucu çatı kaldırıldı.

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