YÖK, Becayiş Başvurularında Süreyi Uzattı!
Yükseköğretim Kurulu, idari personelin karşılıklı olarak yer değişikliği için başvuru süresini uzattı!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 08:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:31
Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler arası karşılıklı yer değişikliği için başlatmış olduğu çalışma kapsamında yapılacak taleplerin 11 Nisan 2025 tarihine kadar devlet yükseköğretim kurumlarınca veri girişlerinin yapılmasını istemişti.
Yükseköğretim Kurulunca yapılan değerlendirme sonrası, idari personelden gelen yoğun talep sonrası başvuru süresi 18 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.