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Ankara beyaza büründü! Nisanda kar sevinci yaşanıyor

Ankara'da son verilere göre aktif kullanılabilir su miktarı yüzde 16,20 seviyesine kadar gerilemişti. Kuraklık tehlikesi yaşanan başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile kent beyaza bürünürken, yağışın barajlara olumlu yansıması bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 07:23, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 09:24
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Ankara beyaza büründü! Nisanda kar sevinci yaşanıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayımlanan son verilere göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 26,19, aktif kullanılabilir su miktarı ise yüzde 16,20 seviyesinde ölçülmüştü.

KAR YAĞIŞI KENT GENELİNDE ETKİLİ

Kuraklık tehlikesinin kapıda olduğu başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili oluyor. Kar nedeniyle caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Yağışın barajlara da olumlu etki yapması bekleniyor.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla muhtemel sorunlara karşı hazır beklediği de görüldü.

OKULLAR TATİL

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı nedeniyle kentte eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizde cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına 40 ila 60 km/h beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır"

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