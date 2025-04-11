Polis, sürücünün önünü kesti, tehdit etti! Görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Esenyurt'ta trafikte durdurulan bir sürücüyü ölümle tehdit ettikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Bir polis görevden uzaklaştırıldı. Esenyurt'ta yaşanan olay sırasında bir polis memurunun sürücüye yönelik ölüm tehdidi ve küfür içeren sözleri sosyal medyada gündem oldu.Esenyurt'ta kaydedildiği iddia edilen anlarda, sürücüyü sağa yanaştıran iki polisin sürücüye yanaşıp, "Ne el kol yapıyorsun, niye küfür ediyorsun arabadan. Akşam akşam zaten sinirliyim, kafam bozuk senin kafana sıkarım" dediği duyuldu.

Polis Memurları Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Sürücünün araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin infial yaratmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme yapıldığı ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli M.C.Y. ve R.Ö.'nün mesleğe yakışmayacak biçimde davrandıklarının tespit edildiği belirtildi.Olayla ilgili olarak her iki polis memuru hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve M.C.Y.'nin görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı.