Benzin Fiyatlarına Zam Geldi

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişikliği beraberinde getirdi. Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar civarında seyretmesine rağmen, sınırlı toparlanma ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarındaki indirim serisini durdurdu.

İndirim Rüzgarları Durdu

Geçtiğimiz günlerde motorin ve benzin fiyatlarında peş peşe indirimler yaşandı. Çarşamba günü motorinin litre fiyatı 2 lira 64 kuruş düşerken, perşembe günü benzine 2 lira 18 kuruşluk bir indirim uygulandı. Cuma günü ise benzin fiyatları 1 lira 35 kuruş daha geriledi. Ancak bu indirim serisi kısa sürdü. Cumartesi gününden itibaren benzinin litre satış fiyatına 81 kuruş zam yapıldı.

İstanbul Avrupa Yakasında Güncel Akaryakıt Fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.18 TL

44.18 TL Motorin litre fiyatı: 44.32 TL

44.32 TL LPG litre fiyatı: 27.39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 44.75 TL

44.75 TL Motorin litre fiyatı: 45.07 TL

45.07 TL LPG litre fiyatı: 27.29 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 45.12 TL

45.12 TL Motorin litre fiyatı: 45.43 TL

45.43 TL LPG litre fiyatı: 27.24 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



