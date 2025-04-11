23 İlde DEAŞ Operasyonu: 105 Kişi Gözaltında

Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada son operasyona dair detayları paylaştı. Buna göre 23 ilde yapılan operasyon kapsamında 105 terör örgütü mensubu gözaltına alındı.Türkiye genelinde huzur ve güvenlik için yapılan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçleri, suça ve suçluya göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gün gün, yapılan operasyonlara ilişkin X hesabından bilgi veriyor.

23 İlde DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon

Bu kez 23 ilde, DEAŞ Terör Örgütü'ne yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonun detaylarına ilişkin Yerlikaya şöyle dedi:

105 Kişi Yakalandı

23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için terör örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Operasyon Yapılan İller

Aksaray

Ankara

Batman

Denizli

Diyarbakır

Edirne

Elazığ

Eskişehir

Gaziantep

Kayseri

Kırıkkale

Kilis

Mardin

Mersin

Muğla

Osmaniye

Samsun

Şanlıurfa

Uşak

Adana

Hatay

İstanbul

Yalova

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Çok Sayıda Materyal Ele Geçirildi

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.