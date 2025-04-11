Ankara'da Down sendromlu çocuğu oyun alanına almadılar

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir AVM içerisinde yer alan bir oyun alanında, tepki çeken bir olay yaşandı..

Olayda, 7 yaşındaki Down sendromlu Mert Affan Y. öğretmeni Sevcan Odabaşı K. eşliğinde oyun alanına gitti.

OYUN ALANINA ALMADILAR

Ancak işletme yetkilileri, Mert'in Down sendromlu olduğunu fark edince, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

O ANLAR TEPKİ ÇEKTİ

Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken Mert'in sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.