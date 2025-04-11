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Ticaret Bakanı Bolat: İlk İhracat Beyannamesi Tescil Edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğü'nde ilk ihracat beyanname tescilini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 10:55, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 10:57
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Ticaret Bakanı Bolat: İlk İhracat Beyannamesi Tescil Edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "4 Mart 2025 tarihinde faaliyete geçirilen Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğümüzde dün itibarıyla ilk ihracat gümrük beyannamesini tescil ettik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gümrük süreçlerini hızlandırma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak kolaylıkla gerçekleştirebilmesini sağlamak, artan işlem hacmi nedeniyle duyulan ihtiyacı ve dış ticaret firmalarımızdan gelen talepleri karşılamak için yeni gümrük müdürlükleri kuruyor, modern ve teknolojik alt yapıyla donatarak faaliyete geçiriyoruz.

Bu çerçevede, 4 Mart 2025 tarihinde faaliyete geçirilen Konya Ereğli Gümrük Müdürlüğümüzde dün itibarıyla ilk ihracat gümrük beyannamesini tescil ettik. Ticaret Bakanlığı olarak gümrük süreçlerini daha hızlı, kolay, etkin ve izlenir hale getirerek ülkemizin küresel mal ve hizmet ihracatındaki payını artırma hedefimiz doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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