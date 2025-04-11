İstanbul'da PKK Pankartı Asan 3 Kişi Gözaltında
İstanbul Başakşehir'de PKK terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu pankart asan 3 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, örgütün gençlik yapılanmasında aktifti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 11:06, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 11:07
İstanbul'da PKK terör örgütü elebaşının resmi bulunan pankartı asan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de PKK terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu pankartı asan ve havai fişek atan şüphelilerin, terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 zanlı, Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.