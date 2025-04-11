İstanbul'da PKK Pankartı Asan 3 Kişi Gözaltında

İstanbul'da PKK terör örgütü elebaşının resmi bulunan pankartı asan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de PKK terör örgütü elebaşının resminin bulunduğu pankartı asan ve havai fişek atan şüphelilerin, terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti. Kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 zanlı, Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.