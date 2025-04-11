Çin'den misilleme: Gümrük vergisini %125'e yükseltti

ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarında bazı ülkeler vergi alanında misilleme uygulamasına gitti...

Bu ülkelerin başında gelen Çin'in, Trump'ın toplam 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gümrük tarifesi uygulayacağını açıklaması sonrası misilleme kararı üzerine ipler iyice gerildi.

İki ülke arasında gerilim her geçen gün artarken, dün Beyaz Saray yetkilisi CNBC'ye açıklama yaptı.

ÇİN'E VERGİYİ 145'E YÜKSELTTİ

Açıklamada Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik ABD gümrük vergisinin yüzde 145'e ulaştığı doğrulandı.

Ayrıca Trump'tan da bir açıklama geldi. Trump,

"Çin'le anlaşmaktan memnun olurum. Nihayetinde iki ülke için de iyi olacak bir şey olacağını düşünüyorum."

ÇİN'DEN YENİ MİSİLLEME

ifadesinde bulundu.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması geldi.

Açıklamada,

"ABD mallarına uygulanacak Ek gümrük vergisi yarından itibaren yüzde 84'ten yüzde 125'e çıkarılacak."

ifadelerine yer verildi.