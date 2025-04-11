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Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor

Resesyon korkularını artıran ve ABD varlıklarına yatırımcı güvenini sarsan gümrük vergilerinin devreye alınmasının ardından dolarda başlayan değer kaybı daha da derinleşti. Euro, dolar karşısında 3 yılın en yüksek seviyesine yükselirken, İsviçre frangı da 10 yılın zirvesine çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 17:54, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 17:54
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Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Resesyon korkularını artıran ve ABD varlıklarına yatırımcı güvenini sarsan gümrük vergilerinin devreye alınmasının ardından dolarda başlayan değer kaybı bugün de sürdü.

Euro bugün dolar karşısında 3 yılın zirvesine çıkarken, İsviçre frangı ise 10 yılın zirvesine ulaştı. Yen de dolar karşısındaki yükselişini sürdürdü.

Doların ABD'nin büyük ticaret ortaklarının para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi ise 100'ün altına indi. Dolar endeksi yüzde 1,6 düşerek 99,2'ye kadar geriledi.

Yatırımcı güvenli limanlara geçti, dolar çakıldı

Analistler dolardaki zayıflamanın, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye olan güvenin sarsıldığını gösterdiğini belirtirken yatırımcılar ise ABD varlıklarından çıkarak İsviçre frangı, yen, Euro ve altın gibi güvenli görülen varlıklara yöneldi.

Euro, sterlin, Japon yeni ve İsviçre frangı dolar karşısında önemli kazançlar elde etti.

Euro 3 yılın, İsviçre frangı 10 yılın zirvesinde!

Euro, dolar karşısında yüzde 2'ye kadar yükselerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,14 seviyesinde işlem görüyor.

İsviçre frangı ise dolar karşısında on yılın zirvesine yükseldi. Dolar, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,63 değer kaybıyla 0,81'e kadar gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Dolar yen karşısında yüzde 1,23 düşüşle 142,68 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:


 PERŞEMBE
CUMA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD doları 37,9140 37,9150 38,0600 38,0610
Avro 42,2300 42,2310 43,2570 43,2580
Sterlin 49,0400 49,0500 49,7200 49,7300
İsviçre frangı 45,2900 45,3000 46,8400 46,8500
ANKARA



ABD doları 37,8840 37,9640 38,0300 38,1100
Avro 42,1900 42,2700 43,2170 43,2970
Sterlin 48,9800 49,1900 49,6600 49,8700

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