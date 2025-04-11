Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor

Resesyon korkularını artıran ve ABD varlıklarına yatırımcı güvenini sarsan gümrük vergilerinin devreye alınmasının ardından dolarda başlayan değer kaybı bugün de sürdü.

Euro bugün dolar karşısında 3 yılın zirvesine çıkarken, İsviçre frangı ise 10 yılın zirvesine ulaştı. Yen de dolar karşısındaki yükselişini sürdürdü.

Doların ABD'nin büyük ticaret ortaklarının para birimlerine karşı değerini gösteren dolar endeksi ise 100'ün altına indi. Dolar endeksi yüzde 1,6 düşerek 99,2'ye kadar geriledi.

Yatırımcı güvenli limanlara geçti, dolar çakıldı



Analistler dolardaki zayıflamanın, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'ye olan güvenin sarsıldığını gösterdiğini belirtirken yatırımcılar ise ABD varlıklarından çıkarak İsviçre frangı, yen, Euro ve altın gibi güvenli görülen varlıklara yöneldi.

Euro, sterlin, Japon yeni ve İsviçre frangı dolar karşısında önemli kazançlar elde etti.

Euro 3 yılın, İsviçre frangı 10 yılın zirvesinde!

Euro, dolar karşısında yüzde 2'ye kadar yükselerek Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1,14 seviyesinde işlem görüyor.

İsviçre frangı ise dolar karşısında on yılın zirvesine yükseldi. Dolar, İsviçre frangı karşısında yüzde 0,63 değer kaybıyla 0,81'e kadar gerileyerek 2015'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

Dolar yen karşısında yüzde 1,23 düşüşle 142,68 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL ve Euro/TL'de son durum

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle: