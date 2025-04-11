İzmir'de FETÖ Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltında
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. 11 şüpheli için gözaltı kararı verilmişti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 11:45, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 11:41
İzmir'de FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adreslere İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.