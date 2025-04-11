Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın
Başakşehir'de, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal maddelerin bulunduğu depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 12:31, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 12:30
Ziya Gökalp Mahallesi Milas Caddesi'nde kimyevi maddelerin de bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.