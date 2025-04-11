Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti! Acılı baba kendinden geçti
Sakarya'da bir evde çıkan yangında 3 ve 4 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların babası acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 14:10, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 14:11
Hark Mahallesi Seferler Sokak'ta O.B'ye ait prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 VE 4 YAŞLARINDAYDILAR...
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede Ç.K. (4) ve C.K'nin (3) cansız bedeni bulundu. Yangında yaralanan anne D.K. (35) hastaneye kaldırıldı.
BABALARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olay yerine gelen baba S.K. (38) ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan Kaymakam Senanur Tunalı ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, olay yerine gelerek bilgi aldı.