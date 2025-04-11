Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi yasak bölge yakınlarında yakalandı
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 14:21, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 14:17
Edirne'de güvenlik güçleri, birinci derece askeri yasak bölge yakınlarında düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.Ş. ile U.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin, FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.