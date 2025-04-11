Çorum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 14:58, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 15:14
Yurt genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor...
Çorum'da sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini artırdı.
İLÇELER KARLA KAPLANDI
Yağış nedeniyle ilçe merkezleri ve tarım arazileri karla kaplandı.
3 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Boğazkale ilçesindeki tüm okullar öğleden sonra tatil edildi.
Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise kar yağışı nedeniyle akşam saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.