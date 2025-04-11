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Zonguldak Belediye Başkanı Erdem İfade Verdi

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen yürüyüşlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 16:05, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 16:47
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Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP İl Başkanı Devrim Dural ve partililerle parti binası önünden adliyeye yürüdü. Erdem ile adliye binasına girmek isteyen bazı partililere, kalabalık olması gerekçesiyle polis izin vermedi. Cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra adliye çıkışı gazetecilere açıklama yapan Erdem, bir süre önce eşinin ve çocuklarının da ifadeye çağrıldığını söyledi.

Yürüyüşlere İlişkin İfade

Erdem, **Genel Başkanımızın** ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız gözaltına alınmasına protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. Bu yürüyüşe iştirak ettik. Buna ilişkin ifademizi verdik. Başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Antidemokratik bu uygulama olduğu takdirde, belediye başkanı sıfatıyla değil, kendi adıma konuşuyorum, aynı yürüyüşlere tekrardan devam edeceğim." dedi.

Gazetecilerin Soruları

Bir gazetecinin sorguya ilişkin sorusu üzerine Erdem, "İzin alınmamış güzergahta yürümeyle ilgili. Bunu sordular, cevap verdim. Sadece **CHP'lilerin** yürüdüğü bir konvoy değildi, bir kitle değildi." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Görüşleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz da vatandaşların anayasal haklarını kullanarak **CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in** çağrısıyla toplantı ve yürüyüş gerçekleştirdiklerini kaydetti. Tüm sürecin anayasa çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyen Yavuzyılmaz, "Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Kendine yakışan şekilde anayasal hakkını kullanarak protestoları yaptılar." diye konuştu. Yavuzyılmaz, itirazlarının süreceğini, Anayasadan kaynaklı haklarını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Demokratik Değişim İsteği

CHP Zonguldak Milletvekili Ertuğrul da Türkiye'nin yönetilemediğini öne sürerek "Demokratik yollarla iktidarı değiştirme isteğimizi giderek sesimizi daha yükselterek daha çok dile getiriyoruz. Halkımız da buna ciddi şekilde destek vermekte." dedi. CHP İl Başkanı Dural ise protesto gösterilerinin Zonguldak'taki oturmuş demokratik kültürün tezahürü olduğunu, bu gösterilerde barış ve huzur iklimini bozacak herhangi bir taşkınlık olmadığını söyledi.

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