MEB Şube Müdürlerinin Yer Değiştirme Kılavuzu Yayımlandı

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri şube müdürlerinin bölge hizmetine bağlı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri; Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Ünvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 2025 yılı yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.



Şube müdürlerinin yer değiştirmeleri, tercihleri dikkate alınarak yer değiştirmeye esas puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınacak.



Yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin sonuçlar, personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.



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