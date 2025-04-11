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Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde menenjit nedeniyle hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi. Valilikten yapılan açıklamada okulda menenjit belirtisi görülmediği belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 18:50, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 19:27
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, menenjit hastalığı teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem Aslan'ın cenazesi defnedildi. Menenjit hastalığından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Aslan'ın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Sopalı Çiftliği Camisi'ne getirildi. Burada baba Furkan Aslan ve yakınları, taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan namazın ardından Aslan'ın cenazesi, Derince Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan bazı kişilerin maske taktıkları görüldü. Cenaze törenine Aslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin ve vatandaşlar katıldı.

Baba Furkan Aslan, gazetecilere, kızının hastalığının, evde diz ağrısı şikayetiyle başladığını belirterek, ikinci günün sonunda kusma ve ayak ağrısında artma şikayeti görüldüğünü söyledi. Baba Furkan Aslan;"Hastanede, bu hastalığın enfeksiyon hastalığı gibi göründüğünü söyleyerek, bizi Kocaeli Üniversitesi Hastanesine sevk ettiler. Orada da omuriliğinden sıvı alıp test yaptılar ve menenjit hastalığının türünü tespit ettiler, daha sonra da tedaviye başladılar. Bu süreçte de sivilce şeklindeki lekeler gittikçe arttı. Vücudunu sarmaya başladı. Biraz daha halsizlik oluşmaya başladı. Testlerin sonuçları çıkınca yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakımda da bir gün kaldık. Perşembe akşamı Kocaeli Şehir Hastanesine naklettiler, şehir hastanesinde de kötü haberi aldık."dedi. Bir gazetecinin, İrem'in menenjit aşısı olup olmadığını sorması üzerine baba Aslan, sağlık ocağında yapılan bütün aşıları yaptırdıklarını, ekstra bir aşısının bulunmadığını ifade etti.

Okulda Menenjit Semptomlarına Rastlanılmadı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da Derince Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2/D sınıfı öğrencisi İrem Aslan'ın, menenjit tanısıyla tedavi görmekteyken yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği kaydedildi. Öğrenciye menenjit tanısı konulduktan sonra yakın temaslı olabilecek öğrenciler ve öğretmenlere koruyucu tedavi uygulandığı dile getirilen açıklamada, an itibarıyla söz konusu okulda ve civarında menenjit semptomlarına rastlanılmadığı bildirildi.

Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince okulda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı aktarılarak, "Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri de okulda rehberlik görevlerini yürütüyor olup konu ilgili müdürlüklerimizce ve Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Vefat eden öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi, öğretmenleri ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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