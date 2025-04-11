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Ankara'da Akran Zorbalığına Karışan Öğrenciler Yakalandı

Ankara Keçiören'de bir grup kız öğrenci tarafından yapılan akran zorbalığı görüntüleri sonrası adli/idari soruşturma başlatıldı. 5 öğrenci yakalandı, 2 öğrenciye okuldan uzaklaştırma verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 19:25, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 19:25
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Ankara'da Akran Zorbalığına Karışan Öğrenciler Yakalandı

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir parkta, bir grup kız öğrenci tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olayla ilgili adli/idari inceleme ve tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Ankara'da Akran Zorbalığı Olayı İncelemesi

Ankara Valiliği, Ankara'da bir grup kız tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı görüntüleriyle ilgili adli/idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Ankara'da liseli akran dehşeti' ve benzeri başlıklarda yayınlanan, Keçiören ilçemizdeki bir parkta vuku bulan ve bir grup kız öğrenci tarafından bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olay ile ilgili olarak adli/idari inceleme ve tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Şüpheli Öğrenciler Hakkında Alınan Tedbirler

  • Olaya karışan şüpheli 5 öğrenci tespit edilerek yakalanmış ve Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edilmiştir.
  • Ayrıca 2 öğrenci hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 175 inci maddesi kapsamında 10 gün okuldan uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmıştır.
  • Olaya karışan tüm öğrenciler hakkında idari işlem ve incelemeler sürdürülmektedir.


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