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Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta Rol Model Olma Yolunda

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında örnek ülke olduğunu belirtti. Memişoğlu, "Hepimizin en önemli amacı insanlara hizmet etmek. Bunun yönetsel tarafı farklı olabilir, finansal tarafı farklı olabilir, kuralları farklı olabilir ama tek amacımız var öncelikli olarak, o da insanlara hizmet etmek." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 18:06, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 18:08
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Bakan Memişoğlu: Türkiye Sağlıkta Rol Model Olma Yolunda

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği'nin (OHSAD) her yıl Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları adıyla düzenlediği kurultayın bu yıl 14'üncüsü yapılıyor. 9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında, Sağlıkta Ortak Gelecek teması çerçevesinde gerçekleştirilen 14. OHSAD Kurultayı'nda, sağlık alanındaki paydaşlar bir araya gelerek sağlıktaki son gelişmeleri ve geleceği konuşuyor.

Sağlıkta Hizmetin Önemi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 14. OHSAD Kurultayı'nda katılımcılara hitap etti. Bakan Memişoğlu, Sektörün öncelikli amacı, hepimizin en önemli amacı ve ana amacı, insanlara hizmet etmek. Bunun yönetsel tarafı farklı olabilir, finansal tarafı farklı olabilir, kuralları farklı olabilir ama tek amacımız var öncelikli olarak, o da insanlara hizmet etmek dedi. Paydaşlarımızın her birinin insanlara fayda üretme şekli farklı olabilir. Mesela kiminiz koruyucu sağlık açısından, kiminiz tedavi etmek açısından, kiminiz üretimle hizmet verirsiniz ama sonuçta hepimizin ortak amacı insanımıza iyi sağlık hizmeti sunmaktır.

Türkiye'nin Sağlık Sistemindeki Başarıları

Dünyada, Türkiye'deki sağlık sisteminin çok iyi olduğunun konuşulduğunu belirten Memişoğlu, Bu esasında beşeri sermayenin Türkiye'deki zenginliğinin ve kalitesinin şansıdır dedi. Biz ne yaparsak yapalım binalar da yapsak, en son teknolojiyi de getirsek hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın kalitesi, yöneticilerimizin, iş insanlarımızın başarısı ve kalitesi bu başarıyı getirmiştir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Paradigma Değişikliği

Bakan Memişoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan bahsederek, Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetiyle, iradesiyle, liderliğiyle gerçekten sağlıkta büyük başarıya imza attı dedi. Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın birçok taslağı ve dosyası 1970'li yıllardan beri TBMM'de tartışıldı ancak ortaya yönetsel bir irade koyulamadı.

Güven Endeksi ve Sağlık Turizmi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, COVID-19 pandemisinin Türkiye'de hep beraber çok iyi yönetildiğini, dünyaya çok iyi örnek olunduğunu söyledi. Sağlıkta güven endeksi denilen bir endeks var. Siz bedeninizi, canınızı güvenmediğiniz hiç kimseye emanet edemezsiniz. Onun için güven çok değerlidir, önemlidir dedi.Sağlık turizmi konusunda da çalıştıklarına değinen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sağlık meslek mensupları yönetmeliğini çıkardık. Artık bizim kontrolümüz haricinde hiçbir sağlık hizmetinin verilmesini istemiyoruz diye konuştu.

Kamu ve Özel Sektörde Standartlaşma

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsünü yeniden yapılandırdıklarını anlatan Sağlık Bakanı Memişoğlu, bunun hem ödeme sistemlerinde hem de cezalandırma, denetleme konusundaki farklılıkları değiştirecek yapı olduğunu söyledi. Biz iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerle istişare ediyoruz konuşuyoruz, dedi.

Sağlık Kültürü ve Eğitim

Birinci basamakta tedavi olacak bir hastanın üçüncü basamakta tedavi edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye sağlıkta gerçekten etrafındaki ülkelere rol model olacak bir ülke, diye konuştu. Sağlık Bakanı Memişoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Esasında biz hastalık kültürüyle çalışıyoruz, bizim sağlık kültürüyle çalışmamız gerekiyor. İnsanlara önce sağlıklı kalmayı öğretmemiz, bunu teşvik etmemiz lazım, dedi.

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