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İzmir'de yasa dışı gösteri şüphelileri hakkında 13 ayrı iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İzmir'de yasa dışı gösterilerek katılan şüpheliler hakkında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 ayrı iddianame düzenlendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Nisan 2025 19:20, Son Güncelleme : 11 Nisan 2025 19:19
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İzmir'de yasa dışı gösteri şüphelileri hakkında 13 ayrı iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmaları protesto etmek gerekçesiyle, Bornova, Konak, Bayraklı ilçeleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitelerinin bulunduğu kampüs alanlarında yasa dışı toplanan, dağılmaları yönünde yapılan uyarılara rağmen dağılmayarak, içerisinde bulundukları grubu provoke eden, yüzlerini kapatarak güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı/sopalı saldırılar da bulunan, çöp konteynerlerini devirmek suretiyle yolları kapattıkları anlaşılan ve bu nedenle yakalanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 13 ayrı soruşturma dosyası kapsamında tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Şüphelilerin eylemleri ayrı ayrı incelendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle hazırlanan ve şüphelilerin eylemlerinin ayrı ayrı değerlendirildiği iddianamelerde; Toplantıları ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet Etme, Kamu Görevlisine Direnme, Kamu Görevlisini Kasten Yaralama, Kasten Yangın Çıkarma ve İzinsiz Patlayıcı Madde bulundurma suçları öne çıkan suçlar arasında yer alıyor.

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