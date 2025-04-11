İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, kayyum atanan 24 şirketin isimlerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede, aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, Asoy İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Soruşturma kapsamında, zanlılara ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi.

Kayyum Atanan Şirketler

İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

İstcon İnşaat Yatırım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Karpuz Danışmanlık Limited Şirketi

Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi

Carsal Reklamcılık ve Yayıncılık Anonim Şirketi

Karsal Örme Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Asır Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Asak Araç Kiralama Anonim Şirketi

Asoy İnşaat Anonim Şirketi

Mufa İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi

Sulkar İnşaat Yatırım Sanayi Anonim Şirketi

Erta İnşaatçılık Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Vizyonkent Reklam Pazarlama Anonim Şirketi

Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama Anonim Şirketi

3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi

Panoffect Medya Anonim Şirketi

Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Limited Şirketi

MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi



