Kazadan cinayete dönen olayın zanlısı tutuklandı

Olay, 5 Nisan'da Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Ovacık köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Vural (44) yönetimindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil şarampole düştü. Ağır yaralanan Vural, önce Banaz Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 3 gün yaşam mücadelesi veren Vural, 8 Nisan'da hayatını kaybetti. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ön otopside Vural'ın kafasından mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Mermi çekirdeğinin çıkmasının ardından jandarma ekipleri cinayet şüphesiyle geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler Ş.G, A.Ç, F.U. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ş.G, A.Ç. ve F.U. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, cinayet zanlısı M.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan tutuklanan M.Ç.'nin ifadesinde, "İsmail Vural, köy yakınlarında araç içeresinde beklerken, Ş.G. ve F.U. şüphelenerek yanına gitmiş. Aralarında küçük çaplı sözlü tartışma yaşanmış. Gelip bunu bana anlatınca, üçümüz birlikte tekrar bölgeye gittik. Bizim yaklaştığımızı görünce araç hareket etti. Yanımdaki silahla, aracı durdurmak için lastiklerine sıkmak istedim. Merminin nereye isabet ettiğini görmedim. Aracın kaza yaptığını görünce olay yerinden kaçtık" dediği öğrenildi.