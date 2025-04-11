Tır ile çarpışan otomobildeki sürücü ile eşi öldü

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kayseri-Pınarbaşı kara yolunun 40. kilometresinde Mehmet Karataş'ın (68) kullandığı 46 EU 360 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır çarpıştı.

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