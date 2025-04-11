Özvar: Yapay zekanın getirebileceği risk ve tehditlere dikkat etmeliyiz

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda, "Sessiz Süper Güç: Bilim ve Yapay Zeka Teknolojisinin Uluslararası İlişkilerdeki Yansımaları" başlıklı panele katıldı. Prof. Dr. Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yapay zeka ve dijital dönüşümde kararlı adımlar attığını belirtti. YÖK olarak yapay zeka alanında kapasitelerini güçlendirmek ve dijital vizyonu teşvik etmek için kapsamlı girişimler yürüttüklerini aktaran Özvar, üniversitelerde 2023'te yazılım ve yapay zeka temelli yeni programlar açtıklarını bildirdi.

Yapay Zeka Eğitim Programları

Özvar, şu anda 20 Türk üniversitesi tarafından sunulan yapay zeka ile ilgili 84 eğitim programı bulunduğunu belirterek, "Tüm bu ön lisans ve lisans programları, üniversite giriş sınavına girecek tüm adaylara açıktır. Ayrıca, Türk üniversitelerinde eğitim görmek üzere ülkemize gelecek uluslararası öğrenciler de bu programlara kayıt yaptırabilirler. Yapay zeka eğitiminin herkese açık ve kapsayıcı olmasına büyük önem veriyoruz." diye konuştu.

Yapay Zekanın Şeffaf Kullanımı

Özvar, üniversitelerde geliştirilen yapay zeka temelli yeni araçların, eğitim, tarım ve sanayi sektörlerinde de kullanılmaya başlandığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Küresel bir toplum olarak karşı karşıya kaldığımız çevre, enerji, savaş, kıtlık ve salgın hastalıklara yönelik yapay zeka destekli çözümlerin önemi kuşkusuz tartışılmaz. Bununla birlikte, yapay zekanın uluslararası sisteme getirebileceği risk ve tehditlere de dikkat etmek durumundayız. Yapay zekaya dayalı sistemler şeffaflık olmadan kullanıldığında devletler arasında yanlış algılamalara ve stratejik yanlış hesaplamalara yol açabilir."Prof. Dr. Özvar, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Hocamurat Geldimuradov ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile de bir araya geldi.