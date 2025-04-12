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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın üçüncü faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 07:28, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 07:29
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Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 17 Nisan Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Mart ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 45'ten 42,5'e düşürülmüştü.

Politika faizi cari beklentisi yüzde 42,5

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu beklentisi yüzde 42,5 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

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