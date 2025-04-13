Kadın hastalar hakkında iğrenç yazışma: İki doktor gözaltına alındı

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan bazı sağlık çalışanlarının, kadın hastalar hakkında uygunsuz Whatsapp yazışmalarının ortaya çıktığı iddia edildi.

Yazışmalar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Olayın Geçmişi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak" suçlarından 2 doktor hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DOKTORLAR GÖZALTINDA

Açıklamada, soruşturma kapsamında iki doktorun gözaltına alınması talimatı verildiği kaydedilerek, "Olayla ilgili olarak soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Emniyet güçleri, iki doktoru gözaltına aldı.

YÜZLERİNİ HİJYEN MASKESİYLE KAPATTILAR

Doktorlar S.Ö. ve O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

Hijyen maskesiyle yüzlerini gizlemeye çalışan iki doktor, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan üniversiteden de açıklama geldi.

Soruşturma başlatıldığını belirten hastane yönetimi, iddiaya konu personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.