Samsun'da yolda mahsur kalanlara çorba ikram edildi
Kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolunda mahsur kalanlara ve çalışma yürüten görevlilere sıcak çorba ikram edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 08:47, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 09:02
Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle ulaşımın aksadığı Samsun-Ankara kara yolu Kavak ve Havza ilçeleri mevkisindeki çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Valilik ve belediye görevlileri, yolda mahsur kalanlar ile çalışmalara katılan polis, Karayolları, itfaiye ve sağlık ekiplerine sıcak çorba ikramında bulundu.