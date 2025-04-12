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İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Lider Yakalandı

Türk polisi, İtalya'nın kırmızı bültenle aradığı Khodır'ı İstanbul'da yakaladı. Kahraman polislerimiz uluslararası başarıya imza attı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 10:13, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 10:15
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İstanbul'da Kırmızı Bültenle Aranan Lider Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya adli makamlarınca İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Türk polisi uluslararası suçla mücadelede bir başarıya daha imza attı.

İtalya'ya Yasa Dışı Göçmen Geçişlerini Organize Eden Suç Şebekesi

İtalya'ya yasa dışı göçmen geçişlerini organize eden uluslararası suç şebekesinin lideri Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da bulunduğu belirlendi. İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçlarından kırmızı bültenle aranan Khodır, düzenlenen kapsamlı operasyon ile İstanbul'un Fatih ilçesinde gözaltına alındı.

Kahraman Polisler

Operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

İtalya Kırmızı Bültenle Arıyordu

Açıklamasında, operasyona katılan polisleri kahraman olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: İtalya adli makamlarınca; İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı.

Türk Polisi Yakaladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

  • İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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