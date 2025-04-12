Bolu Dağı'nda kar yağışı sürüyor

Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede görev yapan jandarma ve trafik ekipleri sürücüleri, araçlarında kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

Otoyolun ve kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, üç gündür aralıklarla sürüyor.

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