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İHA pilotu sayısı 1,6 milyona yaklaştı

İnsanız hava araçlarına (İHA) ilgi giderek artarken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) kayıtlı "İHA Pilot Lisansı"na sahip kişi sayısı 1 milyon 578 bine, İHA sayısı da 80 bine ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 11:13, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 11:14
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İHA pilotu sayısı 1,6 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, İHA'lar sınır güvenliğinden arama kurtarma çalışmalarına, tarım alanları ve ormanların denetlenmesinden haritalandırma faaliyetlerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) Projesi sayesinde erişilebilir, karşılanabilir, verimli, emniyetli, çevre dostu ve dijital bir yaklaşımla İHA'ların mevcut hava sahasına entegrasyonunun sağlanması planlanıyor. Böylece, İHA'ların oluşturduğu emniyet ve güvenlik sorunları ortadan kaldırılabilecek.

İHA uçuşlarında emniyet tedbirleri güçlendirilecek

İHATTYS Projesi ile Türkiye'deki tüm İHA operasyonlarının, bu araçlara herhangi bir donanım takılmaksızın SHGM tarafından güvenli ve emniyetli şekilde yürütülebilmesi amaçlanıyor. Bahse konu sistemin devreye alınmasından önce gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacak.

"İHA Pilot Lisansı"na sahip kişi sayısı geçen yıl itibarıyla 1 milyon 578 bini, İHA sayısı ise 80 bini aştı. Dünyada İHA konusunda geliştirilen modelle operasyon ve seyrüsefer altyapısı anlamında lider ülke olmaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

İHA kullanımı, ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliği, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esaslar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı SHGM tarafından düzenleniyor. İHA uçurmanın kuralları söz konusu aracın ağırlığına ve kullanma nedenine bağlı olarak değişkenlik gösterirken 500 gram ve üstü İHA'ların sisteme kaydolmaları ve SHGM'den onay almaları gerekiyor.

Sportif/Amatör Pilot Sertifikası ücretsiz alınabiliyor

SHGM'nin hazırladığı 20 soruluk ücretsiz çevrim içi sınavın geçilmesiyle Sportif/Amatör Pilot Sertifikası sahibi olunabiliyor. Bu sertifikayla sadece "yeşil alan" olarak tabir edilen açık araziler ve yerleşim olmayan yerlerde uçuş yapabiliyor.

Ticari uçuşlar için ise yetkili eğitim kuruluşları tarafından verilen İnsansız Hava Aracı Ticari Pilot Eğitim Sertifikası ve Genel Müdürlük tarafından düzenlenen İHA Pilot Lisansı şartı aranıyor.

Öte yandan, emniyete ve askeriyeye ait alanlar, kamu kurumları ve güvenlik açısından uçuşa yasaklı alanlar ile havaalanlarına 9 kilometre yakınlıktaki yaklaşma sahalarında İHA uçuşuna izin verilmiyor.

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