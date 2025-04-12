Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz borusunun delinmesi sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü, 1 motosiklet de kullanılmaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 11:42, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 11:43
Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğal gaz borusuna temas etti.
Doğal gaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.
Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.