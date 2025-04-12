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Avcılar'da metrobüs kazası

Avcılar'da durakta bekleyen bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüsün çapması sonucu ilk bilgilere göre 10 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 13:39, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 14:02
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Avcılar'da metrobüs kazası

Söğütlüçeşme istikametinde seyir halindeki metrobüs, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri durağında bekleyen başka bir metrobüse çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle seferler aksarken, metrobüs hattında araç ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

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