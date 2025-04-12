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MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası

İsrail istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 6 sanığa 15 ile 18 yıl arasında hapis cezaları verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 14:01, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 14:10
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MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek, Dila Sultan Şimşek ve Nejdet Majoli ile avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayacağını bildiren mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Tüm sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Ersin Tumlucalı'yı "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Benan Tumlucalı'yı da aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandıran heyet, bu sanığın da tutukluluğunun devamını kararlaştırdı.

4 sanık mahkeme salonunda tutuklandı

Heyet, tutuksuz sanıklar Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek ve Dila Sultan Şimşek'i de aynı suçtan 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırarak, bu sanıkların hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, aynı suça ilişkin sanık Nejdet Majoli'nin, "yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraatine hükmetti.

İÇOM adına faaliyetlerde bulunmuşlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ahmet Ersin Tumlucalı, Benan Tumlucalı, Cem Özcan, Özkan Arıcan, Füzuli Şimşek, Dila Sultan Şimşek ve Nejdet Majoli'nin, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın birimi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanıkların İsrail istihbaratı tarafından Türkiye'de hedef gösterilen kişilerin fotoğraflarını çekme, ikamet adreslerini ele geçirme gibi faaliyetlerde bulundukları aktarılmıştı.

7 sanığın, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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