Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi

Atama bekleyen öğretmenler, sosyal medya platformu X etkinliğinde seslerini duyurdu. #ÖğretmeneKabineden68BinAtama etiketiyle yapılan paylaşımlar, kısa sürede büyük bir etkileşim alarak 1 milyonu aşkın tweet ile dünya gündeminde üst sıralara yükseldi.

Öğretmen Atamaları ve Kabine Sonrası Açıklamalar

Bu yılki öğretmen atamalarına ilişkin açıklamasının, Pazartesi günü yapılacak Kabine toplantısı sonrası duyurulması bekleniyor. Atama bekleyen öğretmenler ise taleplerini kamuoyuna daha güçlü duyurabilmek adına X üzerinden eş zamanlı bir dijital farkındalık etkinliği düzenledi.

Sosyal Medya Etkinliği ve Kampanya Detayları