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Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu için zirai don uyarısı yapıldı. Ankara Valiliği, il genelinde zirai don tehlikesine karşı çiftçileri uyardı. Soğuk hava nedeniyle bu gece ve yarın gece don bekleniyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:46, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:57
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Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelindeki soğuk hava nedeniyle Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da bugün ve yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini takip ederek zirai don riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Ankara Valiliği'nden Çiftçilere Zirai Don Uyarısı

Ankara Valiliği, il genelinde zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yurdu etkisi altına alan soğuk havayla birlikte bu gece ve yarın gece kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.

Valilikten Gelen Açıklama

Açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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