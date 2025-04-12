Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, havaalanlarında uygulanan kurallarda büyük değişikliğe gidiyor. Yeni değişikliklerle birlikte biniş kartı ve check-in uygulamaları tamamen dijitalleşecek, bunların yerini ise yüz tanıma sistemleri alacak. Değişikliklerin üç yıl içinde devreye girmesi bekleniyor.

Havacılık Kurallarında Dijitalleşme Dönemi

Uçuş öncesi havaalanına giderken telaşla check-in yapma ve biniş kartı alma dönemi, havacılık kurallarında yapılacak yeni değişikliklerle tarihe karışıyor. Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yeni dijital seyahat belgesi uygulamasıyla birlikte havaalanları için belirlenen kuralları değiştirmeyi planlıyor. Times'a göre yapılacak değişiklikler üç yıl içinde uygulamaya konacak.

Mevcut Uygulamalar ve Yeni Düzenlemeler

Mevcut durumda, uçağa binmeden önce 'check-in' yapılması gerekiyor. Yolcular, online ya da havaalanında yapılabilen bu işlemden sonra üzerinde barkod olan bir biniş kartı alıyor ve uçağa binene kadar çeşitli noktalarda bu kartı okutuyor. Yeni kurallarla birlikte yolcular, uçuş biletini aldıkları anda telefonlarına bir seyahat belgesi indirecek. Uçuş rezervasyonunda değişiklik olması durumunda bu belge otomatik olarak güncellenecek.Yolcular ayrıca pasaportlarını telefonlarına yükleyebilecek ve havaalanındaki noktalardan yüz tanıma sistemleriyle geçebilecek. Havayolu şirketlerinin kimin uçağa bineceğini bilmesini sağlayan check-in uygulaması da bu yolla tarihe karışacak. Havaalanına ulaşan ve yüz tanıma sistemlerince görülen yolcunun bilgileri anında havayolu şirketine iletilecek.

Son 50 Yılın En Büyük Değişikliği

Seyahat teknolojileri şirketi Amadeus'un üst düzey yöneticisi Valerie Viale, Times'a yaptığı açıklamada yapılacak değişiklikleri 'son 50 yılın en büyüğü' olarak tanımladı. Viale, "Büyük çaptaki son değişiklik 2000'lerin başında elektronik biletleme sisteminin adapte edilmesiydi. Sektör modern sistemlere geçme zamanının geldiğine karar verdi" diye konuştu.Yeni teknolojinin mahremiyet endişelerine neden olabileceği yönündeki eleştirileri değerlendiren Viale, Amadeus'un tüm yolcu detaylarının kontrol noktasından geçtikten 15 saniye sonra silindiği bir sistem geliştirdiğini söyledi.

Kaynak: Gazete Oksijen