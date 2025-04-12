Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde, gündeme dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonucu CHP'nin çağrısıyla sokağa çıkan ve şiddet olayları başlatan marjinal grupların gözaltına alınması sürecine değinen Bakan Yerlikaya, polise atılan iftiralara yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Suç Duyurusunda Bulunuldu

Polislere yönelik kirli bir algı operasyonu başlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler. 'İşkence' iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler, bu iftiraları yayanlar hakkında, savcılığa, suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu.

Provokasyonlarla Ülkemizin Huzurunu Bozmaya Çalıştılar

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle: Polis, vicdansızların, hainlerin ve suçluların karşısında daima aziz milletimizin emrindedir. Çevik kuvvet ise milletimizin güvenini taşıyan sarsılmaz iradedir. Çevik kuvvet; cesaret, sabrın ve kararlılığın vücut bulmuş halidir.Sizler 180 yıldan bugüne kim kardeşliğimize pusu kurmaya kalksa daima en önde oldunuz. Yeri geldi gecenizi gündüzüne kattınız, yeri geldi acıyı bal eylediniz. Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi.

Milli ve Manevi Değerlerimize Saldırdılar

"Bu süreçte; sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak, vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler, gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak, sizlerin gayretleriyle, bu hayalleri boşa düştü.

Bu Saldırıların Sebebi Görevinizi Layıkıyla Yapmanız

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ''Kendini bilmezlerin, polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.'' Şimdi buradan, bu vesileyle: Unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki: ''Türk polisi, Milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin, kabusudur!"Ve sizler, yapılan tüm provokasyonları, Sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz.

Asitli, Bıçaklı, Molotoflu Saldırılara Rağmen Metanetinizi Korudunuz

150 polis arkadaşınızın yaralanmasına, üzerlerinize asit atılmasına, sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen, hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz. Toplumsal olaylar karşısında, nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini, bir kez daha tüm dünyaya göstererek; dünyaya örnek oldunuz. Ve sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz.

Polise İftira Atılmasına Müsaade Etmeyeceğiz

Kimlerin hangi hesabı olursa olsun. Kimler nereden emir alırsa alsın. Sizlerin, "ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla'', töhmet altında bırakılmanıza, asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz! Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve Milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız.