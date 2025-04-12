Çocuklarının gözü önünde eski eş dehşet saçtı!

Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Çocuklarının gözü önünde eski eş dehşet saçtı!

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan Mehmet K., eski eşi ve sevgilisini görünce bıçakla saldırdı. Kadın öldü, erkek arkadaşı ağır yaralı. Çocukları da olay yerindeydi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:40, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:42
Yazdır
Çocuklarının gözü önünde eski eş dehşet saçtı!

Denizli'de, eski eşini sevgilisiyle gören saldırgan dehşet saçtı. Saldırıda kadın ölürken erkek arkadaşı ağır yaralandı. Boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü.

Denizli'de Şok Edici Olay

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü (42) ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan'ı birlikte otomobile binerken gördü.

Bıçaklı Saldırı

Eski koca Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla kadın ve erkek arkadaşına saldırdı. Saldırgan Mehmet K., Hatice Ünlü'yü ve Hasan Çalışkan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Acil Müdahale ve Hastane Süreci

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atardamarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırganın Yakalanması ve Soruşturma

Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü.Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber