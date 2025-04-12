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Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yenerek seriyi eşitledi

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde Galatasaray Daikin'i 3-1 yenerek seride durumu eşitledi. Son maç 14 Nisan'da oynanacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:44, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:46
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Fenerbahçe Galatasaray'ı 3-1 yenerek seriyi eşitledi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 1-1'e getirdi. İki galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin üçüncü ve son karşılaşması, 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

Abbondanza'nın İlk Maçında Galibiyet

Fenerbahçe Medicana, yeni başantrenörü Marcello Abbondanza yönetiminde bu sezon çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Marco Fenoglio ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen İtalyan çalıştırıcı, 2013-2017 yıllarında da sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.


Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

  • Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)
  • Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Lazovic, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Sude Hacımustafaoğlu, Ceylan Arısan, Yasemin Özel, Aslıhan Kılıç)

Setler: 27-25, 18-25, 25-18, 25-11Süre: 109 dakika (28, 29, 30, 22)

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