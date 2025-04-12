Uyuşturucu operasyonunda kalem tabanca ele geçirildi
Kayseri Melikgazi'de gerçekleştirilen operasyonda gizli bölmede suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca, 70 gram metamfetamin ve mühimmat bulundu. S.E. gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:49, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:51
KAYSERİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evin gizli bölmesinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda gizli bölmede 70 gram metamfetamin, 4 tabanca, tüfek, suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde tabanca ve 69 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına Alınan Kişi
Gözaltına alınan S.E. (42), polis merkezine götürüldü.