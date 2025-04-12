Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Zirai don Türkiye'nin tarımını vurdu
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Meteoroloji ve Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Bakan Yerlikaya'dan Polis İftirasına Sert Tepki
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Havacılıkta Büyük Değişiklik: Dijital Biniş Kartları Geliyor
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
Öğretmenler X Etkinliğinde Dünya Gündemine Girdi
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
MOSSAD'a casusluk yapan sanıklara hapis cezası
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Benzin Fiyatlarına Zam Geldi
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Depremde 25 Kişiye Mezar Olan Binanın Müteahhit Cezası
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Esenyurt'ta doğal gaz patlaması
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Türkiye-ABD ticari işbirliği çalışma grubu toplandı
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Gıda Denetimlerinde Şok! 10 Peynir Markası Listede
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Kapıkule'de Rüşvet Operasyonu: 23 Memur Tutuklandı
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Nisan Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları: Markalar Yarışıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Öğretmen ve öğrencilere yönelik ücretsiz 'yapay zeka' eğitimi
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
SMA Hastaları İçin Yeni İlaç Geri Ödeme Listesinde
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
'Üniversiteler bilim insanı yetiştirsin, biz de öğretmen yetiştirelim'
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 24 Şirkete Kayyum Atandı
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
EGM'den 'Çıplak Arama' ve 'İşkence' İddialarına Suç Duyurusu
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Bakanlık, Oyun Alanına Alınmayan Çocuk İçin Devrede
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
Okulda 'menenjit' alarmı! 8 yaşındaki İrem hayatını kaybetti
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
112 Acil Çağrı Merkezlerine Asılsız İhbar Cezaları Artıyor
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Erdoğan, Özel'e 500 Bin TL'lik Tazminat Davası Açtı
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Euro 3 yılın zirvesinde! Dolarda değer kaybı sürüyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk'ta düzenlenen törenle defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 15:53, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 15:54
Yazdır
Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da görevi esnasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru İbrahim Güney, Çubuk ilçesinde toprağa verildi.

Güney'in naaşı, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Çubuk ilçesine bağlı Camili Mahallesi'ne getirildi.Baba Hayrettin, anne Lamiye Güney ile yakınları, Camili Mahallesi Derneği binasında taziyeleri kabul etti.

Şehit polis memuru Güney, İl Müftüsü Hasan Çınar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze Törenine Katılanlar

Cenaze törenine, şehidin babası, annesi, eşi Nadire, çocukları Aybaz Beray, Ela ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, MHP İl Başkanı Alparslan Doğan, Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, CHP İlçe Başkanı Alaaddin Cinalioğlu, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Güney, dün Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel'i koruma görevi yürütürken geçirdiği trafik kazasında şehit olmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber