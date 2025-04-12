Beşiktaş divan kurulu ertelendi! Hasan Arat'a yumruk atıldı

Beşiktaş Kulübü'nün olağan divan kurulunda eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde fiziki saldırıya uğradı. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katıldı. Eski başkanlar Hasan Arat ile Ahmet Nur Çebi de divan kuruluna iştirak etti.

Toplantı Öncesi Gerginlik

Toplantı öncesinde divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Arat arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Araya girenler, gerginliğin büyümesini engelledi. MEZARA KADAR KOVALAYACAĞIMYamantürk, Hasan Arat ile yaşadığı tartışmaya değinerek, "Çok tatsız bir başlangıç oldu. Beşiktaş'a yakışmayacağı için bu şeyin üzerine çok gitmiyorum. Beşiktaş'ın kültüründe düşene vurmamak var ama alıp da gideni, kaçıp da gideni sonuna kadar, mezara kadar kovalamak da var. İster yanına Polonya Cumhurbaşkanı'nı alsın, ister Katar Emiri'ni alsın, kimi alırsa alsın ahdım olsun mezara kadar kovalayacağım." dedi.

Kürsüde Saldırı ve Toplantının Ertelenmesi

Divan başkanlık kurulu, denetim kurulu ve yönetim kurulu faaliyetlerinin açıklanacağı toplantıda Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da gündeme dair açıklamalarda bulunacak. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konuşma yaparken salonda başlayan gerginlik sonrasında kürsüde fiziki saldırıya uğradı. Toplantı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

Borç Açıklaması

Toplantıda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi. Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla toplam 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 lira olduğunu kaydetti. Açıklanan raporda siyah-beyazlı kulübün 146 milyon 601 bin 680 liralık nakit ve benzerinin düşmesinin ardından net borcunun ise 14 milyar 918 milyon 710 bin 628 lira olduğu ifade edildi.