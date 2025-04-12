Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:11, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:40
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.
İpsala'da Güvenlik Güçlerinin Başarılı Operasyonu
İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp gözaltına alındı.
Jandarma ve Adliye Süreci
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.