Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ş. ve U.D., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

İpsala ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin dün yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri E.Ş. ve U.D. yakalanıp gözaltına alındı.

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