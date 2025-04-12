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Sakarya'daki yangında hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi

Sakarya'da çıkan yangında ölen Çınar ve Cansu Kulan için Zonguldak'ın Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi, iki kardeş köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 16:14, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 16:19
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Sakarya'daki yangında hayatını kaybeden 2 kardeş defnedildi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 ve 4 yaşlarındaki 2 çocuğun cenazeleri Zonguldak'ta toprağa verildi.


Yangında yaşamını yitiren kardeşler Çınar (4) ve Cansu Kulan (3) için Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Akkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. İki kardeşin cenazeleri öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Cenaze Töreni ve Aile Yakınlarının Duygusal Anları

Aile yakınları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde, baba Serdal Kulan'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Öte yandan Serdal Kulan'ın tavuk çiftliğindeki işinden ayrıldığı, ailesiyle memleketi Zonguldak'a dönmeyi planladığı öğrenildi.

Yangının Ardından Yaşananlar

Sakarya'nın Taraklı ilçesine bağlı Hark Mahallesi Seferler Sokak'taki prefabrik evde dün çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından yapılan incelemede Çınar ve Cansu Kulan'ın cansız bedeni bulunmuştu. Yangında yaralanan anne hastaneye kaldırılmış, haberi alarak olay yerine gelen baba ise sinir krizi geçirmişti.

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