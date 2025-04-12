İtfaiye personeli mantar zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yediği mantardan zehirlendiği öne sürülen itfaiye personeli hayatını kaybetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde Görevli Personel

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğünde görev yapan itfaiye personeli Hüseyin Yüksekalan (51), ormanlık alandan topladığı mantarları yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle ailesi tarafından özel bir hastaneye götürülen Yüksekalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Numune İncelemesi

Yüksekalan'ın yediği mantardan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince numune alındığı öğrenildi.