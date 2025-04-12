Daire yangınında 3'ü çocuk, 4 kişi dumandan etkilendi
Safranbolu'da bir apartmanda çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Nisan 2025 17:54, Son Güncelleme : 12 Nisan 2025 17:55
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangında, 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi Göztepe Sitesi'ndeki 4 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin mutfağında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangın İhbarı ve Müdahale
Binada oturanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk, 4 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
Yangının Söndürülmesi ve Hasar Durumu
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin mutfak kısmının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.